Nuit Blanche à l’ancienne Les Bains Douches Périgueux dimanche 26 juillet 2026.

Périgueux

Nuit Blanche à l’ancienne

Les Bains Douches 39 Rue Louis Mie Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Sortie de résidence concert de piano

Nuit blanche à l’ancienne proposée par Maximin Catineau de l’ensemble Alceste.

Tarif 10 €

Bains douches de Périgueux. .

Les Bains Douches 39 Rue Louis Mie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 48 25 22

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English : Nuit Blanche à l’ancienne

L’événement Nuit Blanche à l’ancienne Périgueux a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Communal de Périgueux