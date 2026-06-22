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Nuit Blanche à l’ancienne Les Bains Douches Périgueux

Nuit Blanche à l’ancienne Les Bains Douches Périgueux

Nuit Blanche à l’ancienne Les Bains Douches Périgueux dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Les Bains Douches
Adresse
39 Rue Louis Mie
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Nuit Blanche à l’ancienne

Les Bains Douches 39 Rue Louis Mie Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Sortie de résidence concert de piano
Nuit blanche à l’ancienne proposée par Maximin Catineau de l’ensemble Alceste.
Tarif 10 €
Bains douches de Périgueux.   .

Les Bains Douches 39 Rue Louis Mie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 48 25 22 

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English : Nuit Blanche à l’ancienne

L’événement Nuit Blanche à l’ancienne Périgueux a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Communal de Périgueux

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