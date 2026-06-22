Nuit Blanche à l’ancienne Les Bains Douches Périgueux
Nuit Blanche à l’ancienne Les Bains Douches Périgueux dimanche 26 juillet 2026.
Périgueux
Nuit Blanche à l’ancienne
Les Bains Douches 39 Rue Louis Mie Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Sortie de résidence concert de piano
Nuit blanche à l’ancienne proposée par Maximin Catineau de l’ensemble Alceste.
Tarif 10 €
Bains douches de Périgueux. .
Les Bains Douches 39 Rue Louis Mie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 48 25 22
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English : Nuit Blanche à l’ancienne
L’événement Nuit Blanche à l’ancienne Périgueux a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Communal de Périgueux
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