Nuit Blanche de la Poésie Carré de Baudoin Paris
Nuit Blanche de la Poésie Carré de Baudoin Paris samedi 6 juin 2026.
Performances, happenings interactifs, récitals, vidéo-poèmes, exposition, poésie et musique, bar à poèmes…Avec les poètes et performeurs Sophie Loizeau, Jacques Bonnaffé en duo avec le contrebassiste slameur Dgiz, Aurélien Dony, Eugénie Hersant-Prévert, Lisette Lombé, Christophe Fiat, Séverine Daucourt accompagnée de Nicolas Repac, Pierre Vinclair accompagné du saxophoniste Matthieu Donarier, la compagnie Les Ecriés et les projections du film Naufrage d’après le texte de Lautréamont de Malo de La Tullaye et le film de Dominique Fajnzang Voyage au pays du visage sur Victor Segalen.
Le Carré de Baudoin et son jardin se transforment en « hôtel poétique » !
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 00h45
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:45:00+02:00
Carré de Baudoin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris
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