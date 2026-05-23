« TORNMUSIK – for three » est un concert conçu par Amina Hocine pour l’église du Saint-Esprit (Paris 12), en regard de la sculpture sonore présentée à l’Institut suédois. Ces deux formes constituent un diptyque autour de l’idée de « musique verticale », explorant les relations entre temps, espace et écoute.

Trois musicien·nes utilisent l’église du Saint-Esprit comme partenaire de jeu. Le son se transforme selon la hauteur, la distance et la direction, et s’inscrit dans la longue réverbération du lieu. L’architecture devient ainsi un instrument à part entière : les textures sonores interagissent avec le bâtiment et dessinent une véritable matrice acoustique.

TORNMUSIK se déploie également sous la forme d’une sculpture sonore présentée à l’Institut suédois.

Amina Hocine est une compositrice et artiste sonore vivant à Stockholm. Elle est notamment reconnue pour son travail avec un orgue modulaire auto-construit, qu’elle a présenté sur de nombreuses scènes à travers l’Europe. Sa musique s’appuie sur des textures immersives, des fondements minimalistes et spirituels et sur des effets psychoacoustiques qu’elle nomme Sound Crystals. Son travail explore l’interaction entre l’espace et le son, tant sur le plan acoustique que perceptif. Elle compose des œuvres pour interprètes comme des pièces acousmatiques. Sa création la plus récente a été présentée au festival FOCUS de l’INA grm en avril 2025. Son premier album instrumental, ātamōn, est paru sur le label Subtext en juillet 2025.

En collaboration avec Les Inspirations Visibles et LES ORGUES / SAINT-ESPRIT.

Informations pratiques

À l’église du Saint-Esprit : 186 avenue Daumesnil, 75012 Paris

Entrée libre sans réservation

« TORNMUSIK – for three » est un concert conçu par Amina Hocine pour l’église du Saint-Esprit (Paris 12), en regard de la sculpture sonore présentée à l’Institut suédois. Ces deux formes constituent un diptyque autour de l’idée de « musique verticale », explorant les relations entre temps, espace et écoute.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h30 à 21h45

gratuit

Entrée libre sans réservation

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:30:00+02:00_2026-06-06T21:45:00+02:00

église du Saint-Esprit 186 avenue Daumesnil 75012 Paris

https://paris.si.se/agenda/nuit-blanche-tornmusik-for-three/ +33144788020 institutsuedois@si.se



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