Nuit de la chauve-souris à Bréziers, Maison forestière du Sapet – La Bâtie Neuve, Ancelle

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris à Bréziers Mardi 28 juillet, 21h00 Maison forestière du Sapet – La Bâtie Neuve Hautes-Alpes

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T21:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T21:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00

Au travers d’un diaporama-causerie en plein air, vous allez explorer la vie secrète de ces créatures volantes uniques. Puis, une balade dans la forêt avec des détecteurs d’ultrasons nous permettra d’écouter ces petites bêtes si étonnantes ! Quelles espèces seront au rendez-vous ? Pour le savoir, réservez votre soirée par texto au 06 50 82 61 46 (soirée gratuite mais nombre de places limitées).

Prévoyez de quoi vous assoir, une lampe de poche, des chaussures de marche et des vêtements chauds.

Soirée proposée par Agnès Vivat, chiroptérologue amateure de l’association Vesper’Alpes et chargée de mission Natura 2000 à la Comcom Serre-Ponçon Val d’Avance.

Maison forestière du Sapet – La Bâtie Neuve route du col de moissière Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « agnes.vivat@gmail.com »}]

Découvrez le monde fascinant des chauves-souris et partez à leur rencontre en forêt du Sapet ! chauve-souris forêt du Sapet