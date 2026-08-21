Nuit de la Chauve-souris à Miannay, Mairie rue du manoir à Miannay, Miannay

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-souris à Miannay Vendredi 28 août, 21h00 Mairie rue du manoir à Miannay Somme

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Bien loin des monstres terrifiants et sanguinaires décrits dans les mythes, les chauves-souris sont, au contraire, des espèces bien utiles. Le temps d’une soirée, venez découvrir leur monde fascinant dans le cadre des Atlas de Biodiversité Communale.

Mairie rue du manoir à Miannay rue du Manoir 80132 Miannay Miannay 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-miannay/ »}]

Accueil en salle puis sortie naturaliste chauve-souris à Miannay

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