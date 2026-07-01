Nuit de la chauve-souris au Château de Bonaguil, Château de Bonaguil, Saint-Front-sur-Lémance

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris au Château de Bonaguil Vendredi 28 août, 21h00 Château de Bonaguil Lot-et-Garonne

Animation gratuite, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Château de Bonaguil Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « q.escolar@cen-na.org »}]

Venez découvrir la vie secrète des chauves-souris dans un décor médiéval somptueux !