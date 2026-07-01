AGENDA · Saint-Front-sur-Lémance
Nuit de la chauve-souris au Château de Bonaguil, Château de Bonaguil, Saint-Front-sur-Lémance
vendredi 28 août 2026 · Château de Bonaguil · Saint-Front-sur-Lémance
Informations pratiques
Nuit de la chauve-souris au Château de Bonaguil Vendredi 28 août, 21h00 Château de Bonaguil Lot-et-Garonne
Animation gratuite, inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00
Château de Bonaguil Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « q.escolar@cen-na.org »}]
Venez découvrir la vie secrète des chauves-souris dans un décor médiéval somptueux !
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