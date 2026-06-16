Nuit de la chauve-souris Mulhouse

Informations pratiques

Mulhouse

Nuit de la chauve-souris

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 19:45:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-09-04

Armés de détecteurs à ultrasons, vous partirez à la découverte de ces habitants méconnus du monde de la nuit. Les spécialistes du Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace et du Parc zoologique et botanique vous accompagneront dans vos observations et partageront avec vous leurs connaissances et anecdotes.

À l’occasion de la 30e Nuit internationale de la chauve-souris, le Parc Zoologique & Botanique de Mulhouse vous invite à partir à la découverte de ces fascinants mammifères nocturnes souvent entourés de mystère. Organisées en partenariat avec le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA), cette soirée exceptionnelle vous permet de mieux comprendre le mode de vie des chauves-souris, les menaces qui pèsent sur elles et les actions mises en œuvre pour leur protection.

Après une présentation en salle pour découvrir les secrets de ces étonnants animaux, place à l’exploration sur le terrain. Équipés de détecteurs à ultrasons, vous partirez à la rencontre des chauves-souris du Parc et apprendrez à repérer leurs déplacements et leurs cris habituellement inaudibles à l’oreille humaine. Accompagnés par des spécialistes passionnés du GEPMA et du Parc, vous porterez un regard nouveau sur cette espèce discrète et pourtant essentielle à l’équilibre de nos écosystèmes. Une expérience originale et immersive pour observer la nature à la tombée de la nuit.

Habillez-vous bien selon la météo !

Sur inscription par téléphone uniquement .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo@mulhouse-alsace.fr

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English :

Armed with ultrasonic detectors, you’ll set out to discover these little-known inhabitants of the night. Experts from the Alsace Mammal Research and Conservation Group and the Zoological and Botanical Park will guide you during your observations and share their knowledge and stories with you.

L’événement Nuit de la chauve-souris Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace