Nuit de la chouette

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Une animation ludique en salle pour mieux connaître les rapaces nocturnes (chouette et hibou), suivie d’un temps d’écoute et d’observation en extérieur, en compagnie d’Anna Rodriguez.

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

A fun indoor activity to learn more about nocturnal birds of prey (owls), followed by a listening and observation session outdoors, in the company of Anna Rodriguez.

L’événement Nuit de la chouette Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-01-06 par OT GRAND CHATEAUDUN