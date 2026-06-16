Nuit de la recherche Rue du Château Pau

Pau

Nuit de la recherche

Rue du Château Château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25

La Nuit de la Recherche est un moment unique pour rencontrer librement et simplement des dizaines de chercheur.e.s de l’Université de Pau prêt.e.s à vous faire découvrir les dernières avancées en recherche.

De la physique à la littérature, de la géographie à l’archéologie, de l’économie aux mathématiques, entrez dans un monde passionnant de diversité.

Le grand labo

4 grands pôles thématiques transdisciplinaires regroupant 80 stands pour dialoguer, jouer, réfléchir, agir avec les chercheur.e.s.

Mémoire, analysez les traces du passé ; Intelligence artificielle ; Orpaillage en Amazonie ; Le monde en équations ; Les inclassables.

Les temps forts

Des moments privilégiés pour découvrir un sujet plus profondément par une discussion animée ou une activité inédite.

Serious game Économie ; Séismes naturels et induits dans le 64 ; Escape game Chimie de l’eau ; Soufflage de verre technique .

Rue du Château Château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85 severine.marcq@ccsti6440.org

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English : Nuit de la recherche

L’événement Nuit de la recherche Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau