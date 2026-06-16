Nuit de la recherche Rue du Château Pau
Nuit de la recherche Rue du Château Pau vendredi 25 septembre 2026.
Pau
Nuit de la recherche
Rue du Château Château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
La Nuit de la Recherche est un moment unique pour rencontrer librement et simplement des dizaines de chercheur.e.s de l’Université de Pau prêt.e.s à vous faire découvrir les dernières avancées en recherche.
De la physique à la littérature, de la géographie à l’archéologie, de l’économie aux mathématiques, entrez dans un monde passionnant de diversité.
Le grand labo
4 grands pôles thématiques transdisciplinaires regroupant 80 stands pour dialoguer, jouer, réfléchir, agir avec les chercheur.e.s.
Mémoire, analysez les traces du passé ; Intelligence artificielle ; Orpaillage en Amazonie ; Le monde en équations ; Les inclassables.
Les temps forts
Des moments privilégiés pour découvrir un sujet plus profondément par une discussion animée ou une activité inédite.
Serious game Économie ; Séismes naturels et induits dans le 64 ; Escape game Chimie de l’eau ; Soufflage de verre technique .
Rue du Château Château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85 severine.marcq@ccsti6440.org
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English : Nuit de la recherche
L’événement Nuit de la recherche Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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