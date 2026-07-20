Nuit des étoiles HAUTACAM Beaucens

Informations pratiques

Beaucens

Nuit des étoiles

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Observation du ciel de nuit avec les objets du ciel visible à cette période de l’année. Fin croissant d’une lune finissante, Saturne, le Triangle d’été, début des pluies d’étoiles filantes des perséides, Voie Lactée et ses nébuleuses …

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HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 14 42 79 trusb64@aol.com

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English :

Observing the night sky and the celestial objects visible at this time of year. The waning crescent of the moon, Saturn, the Summer Triangle, the beginning of the Perseid meteor shower, the Milky Way and its nebulae…

L’événement Nuit des étoiles Beaucens a été mis à jour le 2026-07-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65