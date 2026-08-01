Informations pratiques

Torreilles

NUIT DES ÉTOILES

Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05 00:00:00

Date(s) :

2026-08-05

La Nuit des étoiles , organisée par la médiathèque, est l’occasion de profiter d’une soirée d’observation du ciel sur le site de Juhègues.

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Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 62 52 33 41 mediatheque@torreilles.fr

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English :

The Nuit des étoiles , organized by the mediatheque, is an opportunity to enjoy an evening of sky observation on the Juhègues site.

L’événement NUIT DES ÉTOILES Torreilles a été mis à jour le 2026-07-31 par BIT DE TORREILLES