NUIT DES ÉTOILES Torreilles
mercredi 5 août 2026 · Torreilles
Informations pratiques
Torreilles
NUIT DES ÉTOILES
Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 00:00:00
Date(s) :
2026-08-05
La Nuit des étoiles , organisée par la médiathèque, est l’occasion de profiter d’une soirée d’observation du ciel sur le site de Juhègues.
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Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 62 52 33 41 mediatheque@torreilles.fr
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English :
The Nuit des étoiles , organized by the mediatheque, is an opportunity to enjoy an evening of sky observation on the Juhègues site.
L’événement NUIT DES ÉTOILES Torreilles a été mis à jour le 2026-07-31 par BIT DE TORREILLES
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