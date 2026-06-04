JÉRÔME ANTHONY, MOI, CLOCLO, DELPECH, DASSIN, ET LES AUTRES… Torreilles
JÉRÔME ANTHONY, MOI, CLOCLO, DELPECH, DASSIN, ET LES AUTRES… Torreilles vendredi 7 août 2026.
Torreilles
JÉRÔME ANTHONY, MOI, CLOCLO, DELPECH, DASSIN, ET LES AUTRES…
Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Figure incontournable du petit écran, Jérôme Anthony, connu de millions de Français grâce à ses émissions sur M6 et W9, revient à ses premières amours la chanson !
Entouré de quatre musiciens talentueux, il vous invite à découvrir son tout nouveau spectacle Moi, Cloclo, Delpech, Dassin… et les autres ! .
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Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
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English :
Jérôme Anthony, a fixture on the small screen, known to millions of French people thanks to his shows on M6 and W9, is returning to his first love: song!
Surrounded by four talented musicians, he invites you to discover his brand new show: Moi, Cloclo, Delpech, Dassin? et les autres!
L’événement JÉRÔME ANTHONY, MOI, CLOCLO, DELPECH, DASSIN, ET LES AUTRES… Torreilles a été mis à jour le 2026-06-04 par BIT DE TORREILLES
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