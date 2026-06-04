Torreilles

JÉRÔME ANTHONY, MOI, CLOCLO, DELPECH, DASSIN, ET LES AUTRES…

Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Figure incontournable du petit écran, Jérôme Anthony, connu de millions de Français grâce à ses émissions sur M6 et W9, revient à ses premières amours la chanson !

Entouré de quatre musiciens talentueux, il vous invite à découvrir son tout nouveau spectacle Moi, Cloclo, Delpech, Dassin… et les autres ! .

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Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

Jérôme Anthony, a fixture on the small screen, known to millions of French people thanks to his shows on M6 and W9, is returning to his first love: song!

Surrounded by four talented musicians, he invites you to discover his brand new show: Moi, Cloclo, Delpech, Dassin? et les autres!

L’événement JÉRÔME ANTHONY, MOI, CLOCLO, DELPECH, DASSIN, ET LES AUTRES… Torreilles a été mis à jour le 2026-06-04 par BIT DE TORREILLES