Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JÉRÔME ANTHONY, MOI, CLOCLO, DELPECH, DASSIN, ET LES AUTRES… Torreilles

JÉRÔME ANTHONY, MOI, CLOCLO, DELPECH, DASSIN, ET LES AUTRES… Torreilles

JÉRÔME ANTHONY, MOI, CLOCLO, DELPECH, DASSIN, ET LES AUTRES… Torreilles vendredi 7 août 2026.

Adresse : Chapelle de Juhègues

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Torreilles

JÉRÔME ANTHONY, MOI, CLOCLO, DELPECH, DASSIN, ET LES AUTRES…

Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Figure incontournable du petit écran, Jérôme Anthony, connu de millions de Français grâce à ses émissions sur M6 et W9, revient à ses premières amours la chanson !
Entouré de quatre musiciens talentueux, il vous invite à découvrir son tout nouveau spectacle Moi, Cloclo, Delpech, Dassin… et les autres ! .
  .

Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10  torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jérôme Anthony, a fixture on the small screen, known to millions of French people thanks to his shows on M6 and W9, is returning to his first love: song!
Surrounded by four talented musicians, he invites you to discover his brand new show: Moi, Cloclo, Delpech, Dassin? et les autres!

L’événement JÉRÔME ANTHONY, MOI, CLOCLO, DELPECH, DASSIN, ET LES AUTRES… Torreilles a été mis à jour le 2026-06-04 par BIT DE TORREILLES

À voir aussi à Torreilles (Pyrénées-Orientales)