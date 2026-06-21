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ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME FRANCIS PICABIA Route de la plage Torreilles

ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME FRANCIS PICABIA Route de la plage Torreilles

ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME FRANCIS PICABIA Route de la plage Torreilles mardi 11 août 2026.

Lieu : Route de la plage

Adresse : RD11

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Torreilles

ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME FRANCIS PICABIA

Route de la plage RD11 Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Cet été, l’association Coeur de Vie & Company vous ouvre les portes de son jardin-forêt en forme de coeur à Torreilles pour une rencontre artistique accessible aux petits comme aux grands.
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Route de la plage RD11 Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 76 01 55 54 

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English :

This %E9t%E9, the Coeur de Vie & Company association invites you to visit its heart-shaped vegetable garden in %E0 Torreilles for an artistic event open to young and old alike.

L’événement ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME FRANCIS PICABIA Torreilles a été mis à jour le 2026-06-18 par BIT DE TORREILLES

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