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NUIT DES ÉTOILES Théâtre de verdure de Juhègues Torreilles

mercredi 5 août 2026 · Théâtre de verdure de Juhègues · Torreilles

NUIT DES ÉTOILES Théâtre de verdure de Juhègues Torreilles

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Théâtre de verdure de Juhègues
Adresse
Chemin de Juhègues
Ville
66440 Torreilles
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Torreilles

NUIT DES ÉTOILES

Théâtre de verdure de Juhègues Chemin de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 00:00:00

Date(s) :
2026-08-05

La Nuit des étoiles , organisée par la médiathèque, est l’occasion de profiter d’une soirée d’observation du ciel sur le site de Juhègues.
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Théâtre de verdure de Juhègues Chemin de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 62 52 33 41  mediatheque@torreilles.fr

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English :

The Nuit des étoiles , organized by the mediatheque, is an opportunity to enjoy an evening of sky observation on the Juhègues site.

L’événement NUIT DES ÉTOILES Torreilles a été mis à jour le 2026-07-26 par BIT DE TORREILLES

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