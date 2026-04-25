Nuit des musées 2026 à la Maison de Balzac Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris

La Classe, L’Œuvre ! Balzac et la science ou l’art de la science et la science de l’art

Dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre », les élèves du lycée Rabelais de Meudon vous proposent un « ping-pong de la vocation ». Des débats théâtralisés préparés avec l’aide d’Oliver David, professeur de chimie à l’Institut Lavoisier de Versailles, et l’écrivaine Julie Abécassis.

Le projet vise à effacer la frontière entre le littéraire et le scientifique en s’appuyant sur le roman Honorine dans lequel le parfum a une place de choix.

L’image du savant : un artiste, un fou, un « fake » (un pseudo-savant)? Chercher et trouver. Parfum naturel et parfum de synthèse. Voici les différentes thématiques abordées dans ces débats qui se dérouleront dans les salles du musée.

Venez assister à ces joutes oratoires !

La première séance en image de la visite des élèves du lycée Rabelais de Meudon.Avec le professeur en chimie organique Olivier David : première leçon dans la bibliothèque sur la chimie des odeurs. ; Crédits : MaisondeBalzac

«Balzac de salon en salon» : lecture et musique

Un malheur auquel un homme de bonne compagnie ou une femme à la mode ne peut échapper, c’est d’assister à une lecture au salon Honoré de Balzac, La mode, 20 novembre 1830

Samantha Caretti, docteure en littérature française, et Florence Hennequin, violoncelliste diplômée du Conservatoire National de Paris, vous invitent à découvrir les grands salons du XIXe siècle.

Lors de cette nouvelle Nuit des musées, vous serez invités à parcourir avec Balzac, en littérature et en musique, quatre salons qui ont marqué l’époque romantique : le salon de Juliette Récamier à l’Abbaye-aux-Bois, le salon de Charles Nodier à l’Arsenal, le cénacle de Victor Hugo, rue Notre-Dame-des-Champs ou encore le salon de Delphine de Girardin.

Venez assister à la Nuit des Musées le samedi 23 mai.

La Maison de Balzac a concoctée une programmation gratuité spécialement pour l’occasion.

Le samedi 23 mai 2026

de 18h30 à 22h00

gratuit

Gratuit dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T18:30:00+02:00_2026-05-23T22:00:00+02:00

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

https://facebook.com/maisondebalzac https://facebook.com/maisondebalzac



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