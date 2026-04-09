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Nuit des musées 2026 au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris

Nuit des musées 2026 au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris

Nuit des musées 2026 au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des Plans-Reliefs

Adresse : 129 rue de Grenelle

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : <p>Réservation uniquement pour la visite "Les énigmes des plans-reliefs"</p>

Visite-jeu
« Les énigmes des plans-reliefs »

Un jeu
d’énigmes où, en équipe, vous devrez retrouver des maquettes dans le musée. Une
manière originale de découvrir la collection unique au monde des plans-reliefs
et d’en savoir plus sur ces impressionnantes maquettes, dont les plus anciennes
remontent au 17e siècle. Saurez-vous relever le défi ?

> Visites à
19h00, 21h00 et 22h30 (durée : 1h). A partir de 14 ans.

> Sur
réservation : https://museedesplansreliefs.fr/formulaire-nuit-des-musees

Visites
théâtralisées

Place au
théâtre ! Au gré de votre visite, des saynètes seront jouées pour vous faire
découvrir de façon amusante la collection des plans-reliefs. Venez écouter
Louis XIV, Napoléon ou encore Victor Hugo vous raconter l’histoire de ces
chefs-d’œuvre dans la pénombre des salles du musée…

> 19h15,
20h15, 21h30, 22h30 (durée : 30-45 mn)

> Sans
réservation. Tout public.

Jeu
« Chrono-défi »

Le fil du temps
a été chamboulé et les siècles se sont mélangés ! Venez jouer au musée, en solo
ou à plusieurs, et tentez de remettre en ordre les grandes dates de l’histoire
de France et de la collection des plans-reliefs.

> En accès
libre de 19h à 22h30. Tout public.

Les
plans-reliefs racontés par les enfants

Dans le cadre
du dispositif « La classe, l’œuvre », les enfants de l’école
Juliot-Curie de Bagnolet ont préparé leur propre présentation des maquettes et
des villes sur lesquelles ils ont travaillé au cours de l’année en petits
groupes.

> En accès
libre de 19h à 21h

Paris ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Espace
famille : le coin des petits

Le musée
dispose à son entrée d’un espace dédié aux familles, proposant des jeux et des
livres pour les plus petits. Bébés et enfants sont les bienvenus !

> En accès
libre de 19h30 à 23h45

Plans-Reliefs ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Venez passez la nuit au musée des Plans-Reliefs le samedi 23 mai : entrée libre et gratuite de 19h à minuit, avec tout un programme d’animations.
Le samedi 23 mai 2026
de 19h00 à 23h55
gratuit

Réservation uniquement pour la visite « Les énigmes des plans-reliefs »

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T02:55:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T19:00:00+02:00_2026-05-23T23:55:00+02:00

Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle  75007 Hôtel des Invalides – 4e étageParis
https://museedesplansreliefs.fr/nuit-des-musees-2026 https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs


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