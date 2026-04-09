Nuit des musées 2026 au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris

Visite-jeu

« Les énigmes des plans-reliefs »

Un jeu

d’énigmes où, en équipe, vous devrez retrouver des maquettes dans le musée. Une

manière originale de découvrir la collection unique au monde des plans-reliefs

et d’en savoir plus sur ces impressionnantes maquettes, dont les plus anciennes

remontent au 17e siècle. Saurez-vous relever le défi ?

> Visites à

19h00, 21h00 et 22h30 (durée : 1h). A partir de 14 ans.

> Sur

réservation : https://museedesplansreliefs.fr/formulaire-nuit-des-musees

Visites

théâtralisées

Place au

théâtre ! Au gré de votre visite, des saynètes seront jouées pour vous faire

découvrir de façon amusante la collection des plans-reliefs. Venez écouter

Louis XIV, Napoléon ou encore Victor Hugo vous raconter l’histoire de ces

chefs-d’œuvre dans la pénombre des salles du musée…

> 19h15,

20h15, 21h30, 22h30 (durée : 30-45 mn)

> Sans

réservation. Tout public.

Jeu

« Chrono-défi »

Le fil du temps

a été chamboulé et les siècles se sont mélangés ! Venez jouer au musée, en solo

ou à plusieurs, et tentez de remettre en ordre les grandes dates de l’histoire

de France et de la collection des plans-reliefs.

> En accès

libre de 19h à 22h30. Tout public.

Les

plans-reliefs racontés par les enfants

Dans le cadre

du dispositif « La classe, l’œuvre », les enfants de l’école

Juliot-Curie de Bagnolet ont préparé leur propre présentation des maquettes et

des villes sur lesquelles ils ont travaillé au cours de l’année en petits

groupes.

> En accès

libre de 19h à 21h

Paris ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Espace

famille : le coin des petits

Le musée

dispose à son entrée d’un espace dédié aux familles, proposant des jeux et des

livres pour les plus petits. Bébés et enfants sont les bienvenus !

> En accès

libre de 19h30 à 23h45

Plans-Reliefs ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Venez passez la nuit au musée des Plans-Reliefs le samedi 23 mai : entrée libre et gratuite de 19h à minuit, avec tout un programme d’animations.

Le samedi 23 mai 2026

de 19h00 à 23h55

gratuit

Réservation uniquement pour la visite « Les énigmes des plans-reliefs »

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T02:55:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T19:00:00+02:00_2026-05-23T23:55:00+02:00

Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Hôtel des Invalides – 4e étageParis

https://museedesplansreliefs.fr/nuit-des-musees-2026 https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs



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