Nuit des musées 2026 au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris
Nuit des musées 2026 au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris samedi 23 mai 2026.
Visite-jeu
« Les énigmes des plans-reliefs »
Un jeu
d’énigmes où, en équipe, vous devrez retrouver des maquettes dans le musée. Une
manière originale de découvrir la collection unique au monde des plans-reliefs
et d’en savoir plus sur ces impressionnantes maquettes, dont les plus anciennes
remontent au 17e siècle. Saurez-vous relever le défi ?
> Visites à
19h00, 21h00 et 22h30 (durée : 1h). A partir de 14 ans.
> Sur
réservation : https://museedesplansreliefs.fr/formulaire-nuit-des-musees
Visites
théâtralisées
Place au
théâtre ! Au gré de votre visite, des saynètes seront jouées pour vous faire
découvrir de façon amusante la collection des plans-reliefs. Venez écouter
Louis XIV, Napoléon ou encore Victor Hugo vous raconter l’histoire de ces
chefs-d’œuvre dans la pénombre des salles du musée…
> 19h15,
20h15, 21h30, 22h30 (durée : 30-45 mn)
> Sans
réservation. Tout public.
Jeu
« Chrono-défi »
Le fil du temps
a été chamboulé et les siècles se sont mélangés ! Venez jouer au musée, en solo
ou à plusieurs, et tentez de remettre en ordre les grandes dates de l’histoire
de France et de la collection des plans-reliefs.
> En accès
libre de 19h à 22h30. Tout public.
Les
plans-reliefs racontés par les enfants
Dans le cadre
du dispositif « La classe, l’œuvre », les enfants de l’école
Juliot-Curie de Bagnolet ont préparé leur propre présentation des maquettes et
des villes sur lesquelles ils ont travaillé au cours de l’année en petits
groupes.
> En accès
libre de 19h à 21h
Espace
famille : le coin des petits
Le musée
dispose à son entrée d’un espace dédié aux familles, proposant des jeux et des
livres pour les plus petits. Bébés et enfants sont les bienvenus !
> En accès
libre de 19h30 à 23h45
Venez passez la nuit au musée des Plans-Reliefs le samedi 23 mai : entrée libre et gratuite de 19h à minuit, avec tout un programme d’animations.
Le samedi 23 mai 2026
de 19h00 à 23h55
gratuit
Réservation uniquement pour la visite « Les énigmes des plans-reliefs »
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T02:55:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T19:00:00+02:00_2026-05-23T23:55:00+02:00
Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Hôtel des Invalides – 4e étageParis
https://museedesplansreliefs.fr/nuit-des-musees-2026 https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs
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