Nuit des Musées 2026, TOULOUSE, Toulouse

Nuit des Musées 2026 Samedi 23 mai, 19h00 TOULOUSE Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Une nocturne ouverte à tous

Six monuments ouvrent leurs portes à l’occasion de cette nocturne nationale.

Visites, médiations, jeux et concerts auprogramme de ette soirée gratuite, pour petits et grands ! Un bon moyen de visiter le patrimoine toulousain et de profiter d’une programmation riche et variée.

Horaires et adresses

La Chapelle de La Grave : 19H > 00H | Accès libre : Rue du Pont Saint-Pierre

19H > 00H | Rue du Pont Saint-Pierre Le Castelet : 19H > 00H | Accès libre : 18 bis Grande Rue Saint-Michel

19H > 00H | 18 bis Grande Rue Saint-Michel Le Monument à la Gloire de la Résistance : 19H > 23H | Accès libre : Allées Frédéric Mistral

19H > 23H | Allées Frédéric Mistral La Chapelle des Carmélites : 19H > 00H | Accès libre : 1 Rue du Périgord

19H > 00H | 1 Rue du Périgord L’Eglise du Gesù : 12H > Minuit | Tarif : 5 € (gratuit <12 ans) | Accès : 22 bis Rue des Fleurs

12H > Minuit | 5 € (gratuit <12 ans) | 22 bis Rue des Fleurs Le Couvent des Jacobins : 19H > 00H | Accès libre : Allée Maurice Prin

Une programmation détaillée à découvrir ici.

TOULOUSE toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://monuments.toulouse.fr/nuit-des-musees-2026/#programmation »}]

Rendez-vous le samedi 23 mai 2026 pour la Nuit des Musées à Toulouse. Les Monuments n’attendent plus que vous ! Nuit des Musées gratuit

©Rémi Bénali