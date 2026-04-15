Nuit des Musées 2026, TOULOUSE, Toulouse
Nuit des Musées 2026, TOULOUSE, Toulouse samedi 23 mai 2026.
Nuit des Musées 2026 Samedi 23 mai, 19h00 TOULOUSE Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Une nocturne ouverte à tous
Six monuments ouvrent leurs portes à l’occasion de cette nocturne nationale.
Visites, médiations, jeux et concerts auprogramme de ette soirée gratuite, pour petits et grands ! Un bon moyen de visiter le patrimoine toulousain et de profiter d’une programmation riche et variée.
Horaires et adresses
- La Chapelle de La Grave : 19H > 00H | Accès libre : Rue du Pont Saint-Pierre
- Le Castelet : 19H > 00H | Accès libre : 18 bis Grande Rue Saint-Michel
- Le Monument à la Gloire de la Résistance : 19H > 23H | Accès libre : Allées Frédéric Mistral
- La Chapelle des Carmélites : 19H > 00H | Accès libre : 1 Rue du Périgord
- L’Eglise du Gesù : 12H > Minuit | Tarif : 5 € (gratuit <12 ans) | Accès : 22 bis Rue des Fleurs
- Le Couvent des Jacobins : 19H > 00H | Accès libre : Allée Maurice Prin
Une programmation détaillée à découvrir ici.
TOULOUSE toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://monuments.toulouse.fr/nuit-des-musees-2026/#programmation »}]
Rendez-vous le samedi 23 mai 2026 pour la Nuit des Musées à Toulouse. Les Monuments n’attendent plus que vous ! Nuit des Musées gratuit
©Rémi Bénali
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