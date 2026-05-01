Nuit des Musées à la Maison Waldberg Maison Waldberg Seillans

Seillans

Nuit des Musées à la Maison Waldberg

Maison Waldberg Bureau d’information touristique de Seillans Seillans Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour la 22ème Nuit Européenne des Musées, la Maison Waldberg vous accueille de 18h à 20h pour découvrir les oeuvres de Max Ernst, Dorothea Tanning et Stan Appenzeller. Une causerie sur le couple ERNST/TANNING est proposée. Entrée libre de 18h00 à 20h00.

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Maison Waldberg Bureau d’information touristique de Seillans Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02 contact@paysdefayence.com

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English :

For the 22nd Nuit Européenne des Musées, the Maison Waldberg welcomes you from 6pm to 8pm to discover the works of Max Ernst, Dorothea Tanning and Stan Appenzeller. A talk on the ERNST/TANNING couple will be offered. Free admission from 6pm to 8pm.

L’événement Nuit des Musées à la Maison Waldberg Seillans a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence