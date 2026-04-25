Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Musique Cordiale dîner et concert au Val d’Iris Seillans Domaine Viticole Val d’Iris Seillans

Festival Musique Cordiale dîner et concert au Val d’Iris Seillans Domaine Viticole Val d’Iris Seillans vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Domaine Viticole Val d'Iris

Adresse : 341, chemin de la Combe

Ville : 83440 Seillans

Département : Var

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Seillans

Festival Musique Cordiale dîner et concert au Val d’Iris Seillans

Domaine Viticole Val d’Iris 341, chemin de la Combe Seillans Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Concert musique de chambre dans l’écrin du vignoble bucolique du Val d’Iris. Un dîner léger vous sera servi.
  .

Domaine Viticole Val d’Iris 341, chemin de la Combe Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@musique-cordiale.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chamber music concert in the bucolic Val d’Iris vineyard. A light dinner will be served.

L’événement Festival Musique Cordiale dîner et concert au Val d’Iris Seillans Seillans a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

À voir aussi à Seillans (Var)