Festival Musique Cordiale dîner et concert au Val d’Iris Seillans Domaine Viticole Val d’Iris Seillans
Festival Musique Cordiale dîner et concert au Val d’Iris Seillans Domaine Viticole Val d’Iris Seillans vendredi 31 juillet 2026.
Seillans
Festival Musique Cordiale dîner et concert au Val d’Iris Seillans
Domaine Viticole Val d’Iris 341, chemin de la Combe Seillans Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Concert musique de chambre dans l’écrin du vignoble bucolique du Val d’Iris. Un dîner léger vous sera servi.
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Domaine Viticole Val d’Iris 341, chemin de la Combe Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@musique-cordiale.com
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English :
Chamber music concert in the bucolic Val d’Iris vineyard. A light dinner will be served.
L’événement Festival Musique Cordiale dîner et concert au Val d’Iris Seillans Seillans a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence
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