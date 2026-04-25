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Festival Musique Cordiale -concert d’ouverture- Eglise Saint-Léger à Seillans Rue du Valat Seillans

Festival Musique Cordiale -concert d’ouverture- Eglise Saint-Léger à Seillans Rue du Valat Seillans mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Rue du Valat

Adresse : Eglise Saint Léger

Ville : 83440 Seillans

Département : Var

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Seillans

Festival Musique Cordiale -concert d’ouverture- Eglise Saint-Léger à Seillans

Rue du Valat Eglise Saint Léger Seillans Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Concert d’ouverture à 19h en l’église Saint-Léger de Seillans.
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Rue du Valat Eglise Saint Léger Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@musique-cordiale.com

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English :

Opening concert at 7pm in Saint-Léger church, Seillans.

L’événement Festival Musique Cordiale -concert d’ouverture- Eglise Saint-Léger à Seillans Seillans a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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