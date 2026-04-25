Festival Musique cordiale concert de clôture Eglise Saint-Léger Seillans Rue du Valat Seillans

Seillans

Festival Musique cordiale concert de clôture Eglise Saint-Léger Seillans

Rue du Valat Eglise Saint Léger Seillans Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Concert de clôture à 19h Oratorio II

.

Rue du Valat Eglise Saint Léger Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@musique-cordiale.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Closing concert at 7 p.m. Oratorio II

L’événement Festival Musique cordiale concert de clôture Eglise Saint-Léger Seillans Seillans a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence