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Festival Musique cordiale concert de clôture Eglise Saint-Léger Seillans Rue du Valat Seillans

Festival Musique cordiale concert de clôture Eglise Saint-Léger Seillans Rue du Valat Seillans samedi 8 août 2026.

Lieu : Rue du Valat

Adresse : Eglise Saint Léger

Ville : 83440 Seillans

Département : Var

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Seillans

Festival Musique cordiale concert de clôture Eglise Saint-Léger Seillans

Rue du Valat Eglise Saint Léger Seillans Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Concert de clôture à 19h Oratorio II
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Rue du Valat Eglise Saint Léger Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@musique-cordiale.com

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English :

Closing concert at 7 p.m. Oratorio II

L’événement Festival Musique cordiale concert de clôture Eglise Saint-Léger Seillans Seillans a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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