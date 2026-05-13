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Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit à l’Eglise Saint-Léger à Seillans Rue du Valat Seillans

Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit à l’Eglise Saint-Léger à Seillans Rue du Valat Seillans vendredi 7 août 2026.

Lieu : Rue du Valat

Adresse : Eglise Saint Léger

Ville : 83440 Seillans

Département : Var

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Seillans

Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit à l’Eglise Saint-Léger à Seillans

Rue du Valat Eglise Saint Léger Seillans Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 12:30:00
fin : 2026-08-07 13:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Un concert a cappella interprété par la chorale de Musique Cordiale.
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Rue du Valat Eglise Saint Léger Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@festivalcordiale.com

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English :

An a cappella concert performed by the Musique Cordiale choir.

L’événement Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit à l’Eglise Saint-Léger à Seillans Seillans a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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