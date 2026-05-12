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Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit à la chapelle Notre-Dame de l’Ormeau -Seillans chapelle Notre Dame de l’Ormeau Seillans

Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit à la chapelle Notre-Dame de l’Ormeau -Seillans chapelle Notre Dame de l’Ormeau Seillans mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : chapelle Notre Dame de l'Ormeau

Adresse : Quartier Notre Dame

Ville : 83440 Seillans

Département : Var

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Seillans

Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit à la chapelle Notre-Dame de l’Ormeau -Seillans

chapelle Notre Dame de l’Ormeau Quartier Notre Dame Seillans Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 12:30:00
fin : 2026-07-29 13:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Concert de midi30 gratuit et interprété dans la chapelle Notre-Dame de l’Ormeau où l’acoustique est fantastique.
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chapelle Notre Dame de l’Ormeau Quartier Notre Dame Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@festivalcordiale.com

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English :

Free concert performed in the Notre-Dame de l’Ormeau chapel, with its fantastic acoustics.

L’événement Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit à la chapelle Notre-Dame de l’Ormeau -Seillans Seillans a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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