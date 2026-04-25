Festival Musique Cordiale concert sur la scène de l’Ancienne gare de Seillans Scène de l’ancienne gare de Seillans Seillans
Festival Musique Cordiale concert sur la scène de l’Ancienne gare de Seillans Scène de l’ancienne gare de Seillans Seillans mercredi 5 août 2026.
Seillans
Festival Musique Cordiale concert sur la scène de l’Ancienne gare de Seillans
Scène de l’ancienne gare de Seillans Route de la Gare Seillans Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Concert à 21h Gala d’opéra. Pique-nique possible avant le concert.
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Scène de l’ancienne gare de Seillans Route de la Gare Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@musique-cordiale.com
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English :
Concert at 9pm Opera gala. Picnic available before the concert.
L’événement Festival Musique Cordiale concert sur la scène de l’Ancienne gare de Seillans Seillans a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence
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