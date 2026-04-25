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Festival Musique Cordiale concert sur la scène de l’Ancienne gare de Seillans Scène de l’ancienne gare de Seillans Seillans

Festival Musique Cordiale concert sur la scène de l’Ancienne gare de Seillans Scène de l’ancienne gare de Seillans Seillans mercredi 5 août 2026.

Lieu : Scène de l'ancienne gare de Seillans

Adresse : Route de la Gare

Ville : 83440 Seillans

Département : Var

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Seillans

Festival Musique Cordiale concert sur la scène de l’Ancienne gare de Seillans

Scène de l’ancienne gare de Seillans Route de la Gare Seillans Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Concert à 21h Gala d’opéra. Pique-nique possible avant le concert.
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Scène de l’ancienne gare de Seillans Route de la Gare Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@musique-cordiale.com

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English :

Concert at 9pm Opera gala. Picnic available before the concert.

L’événement Festival Musique Cordiale concert sur la scène de l’Ancienne gare de Seillans Seillans a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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