Nuit des Musées à la Micro-Folie Light painting Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Nuit des Musées à la Micro-Folie Light painting

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dessine avec la lumière grâce au light painting et crée des images spectaculaires ! Lors de cet atelier, nous t’apprendrons à régler votre téléphone (si ton modèle le permet) pour réaliser des photos en pose longue, une technique appelée light painting. Nous te présenterons aussi des applications simples à utiliser pour créer ces effets lumineux magiques.

Sur réservation

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English : Nuit des Musées à la Micro-Folie Light painting

Use light painting to create spectacular images!

