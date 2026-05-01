NUIT DES MUSÉES À LATTARA Lattes
NUIT DES MUSÉES À LATTARA Lattes samedi 23 mai 2026.
Lattes
NUIT DES MUSÉES À LATTARA
390, route de Pérols Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
En famille ou entre amis, venez découvrir le musée, la collection permanente de Lattara et d’autres animations dans le cadre de la Nuit des musées.
En famille ou entre amis, venez découvrir le musée, la collection permanente de Lattara et d’autres animations dans le cadre de la Nuit des musées.
En continu, de 18h à 23h Visite libre des collections permanentes du musée Henri Prades
À 18h Visite guidée Les coulisses de l’exposition d’art contemporain
À 19h, concert de musiques actuelles-jazz avec la Cité des Arts et à 20h30, concert de la Roda de Choro de Montpellier. Présence d’un food truck.
Entrée libre et gratuite
à partir de 18h. .
390, route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 99 77 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With family or friends, come and discover the museum, the permanent Lattara collection and other events as part of Museum Night.
L’événement NUIT DES MUSÉES À LATTARA Lattes a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Lattes (Hérault)
- GRAND MARCHÉ DES CRÉATEURS DE LATTES Lattes 23 mai 2026
- EQUITATION CONCOURS COMPLET DES CAVALIERS DE SAINT PIERRE Route de Palavas les Flots Lattes 23 mai 2026
- Soirée Enquête au musée, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes 23 mai 2026
- Projection du documentaire Des guerres de religion à la liberté de conscience, réalisé par la classe de CM1-CM2 de L.Cabedo, école Port-Ariane Lattes, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes 23 mai 2026
- Visite guidée « Les coulisses de l’exposition d’art contemporain », Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes 23 mai 2026