Lattes

NUIT DES MUSÉES À LATTARA

390, route de Pérols Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

En famille ou entre amis, venez découvrir le musée, la collection permanente de Lattara et d’autres animations dans le cadre de la Nuit des musées.

En famille ou entre amis, venez découvrir le musée, la collection permanente de Lattara et d’autres animations dans le cadre de la Nuit des musées.

En continu, de 18h à 23h Visite libre des collections permanentes du musée Henri Prades

À 18h Visite guidée Les coulisses de l’exposition d’art contemporain

À 19h, concert de musiques actuelles-jazz avec la Cité des Arts et à 20h30, concert de la Roda de Choro de Montpellier. Présence d’un food truck.

Entrée libre et gratuite

à partir de 18h. .

390, route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 99 77 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With family or friends, come and discover the museum, the permanent Lattara collection and other events as part of Museum Night.

L’événement NUIT DES MUSÉES À LATTARA Lattes a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT MONTPELLIER