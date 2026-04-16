Nuit des Musées à Lee Ufan Arles Lee Ufan Arles Arles

Arles

Nuit des Musées à Lee Ufan Arles

Samedi 23 mai 2026 de 18h30 à 21h.

18h30 21h. Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Lee Ufan Arles vous accueille pour la 22e édition de la nuit européenne des musées.

Programmation



Avant la tombée de la nuit, venez découvrir une sélection d’œuvres retraçant le parcours artistique de Lee Ufan.



Trois visites guidées sur réservation vous sont proposées



18h30 — Visite contée Petite odyssée pour pierres curieuses

Plongez dans l’univers de Lee Ufan à travers l’histoire de deux pierres amies et intrépides. Une visite ludique et interactive, spécialement conçue pour les enfants de 3 à 6 ans.



19h — Regards sonores Lee Ufan Arles x Lycée Pasquet

Laissez-vous porter par une déambulation ponctuée de quatre créations sonores imaginées par les élèves de la section Histoire des arts du lycée Pasquet d’Arles, en résonance avec la collection permanente.



20h — Visite thématique Le son et le silence dans l’œuvre de Lee Ufan

Explorez les liens subtils entre son et silence dans le travail de l’artiste. Cette visite met en lumière la manière dont ces dimensions façonnent ses œuvres sculpturales et picturales au sein de l’Hôtel Vernon.



En libre accès toute la soirée



Exposition permanente

Le rez-de-chaussée et le premier étage de l’Hôtel Vernon présentent des œuvres historiques et récentes de Lee Ufan.



Atelier MA

À l’occasion de la Nuit des Musées, l’Atelier MA (situé en face de l’Hôtel Vernon) propose un retour en images sur les activités jeune public menées depuis l’ouverture de Lee Ufan Arles en 2022. .

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

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English :

Lee Ufan Arles welcomes you to the 22nd European Museum Night.

L’événement Nuit des Musées à Lee Ufan Arles Arles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Arles