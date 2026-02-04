Nuit des musées Atelier de linogravure Au château Montbéliard Wurtemberg château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard

Montbéliard

Nuit des musées Atelier de linogravure Au château Montbéliard Wurtemberg

château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:45:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-05-23

Atelier de linogravure, au château Montbéliard Wurtemberg

Avec Delphine Bucher, artiste

Initiez-vous à la linogravure à partir d’une matrice inspirée d’une cafetière et réalisez votre propre impression.

Proposé dans le cadre de l’exposition Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs , au Musée d’Art et d’Histoire hôtel Beurnier-Rossel

Durée 1h .

château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com

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English :

L’événement Nuit des musées Atelier de linogravure Au château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD