NUIT DES MUSÉES AU COUVENT DES JACOBINS COUVENT DES JACOBINS Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES AU COUVENT DES JACOBINS

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là le couvent des Jacobins vous ouvre ses portes gratuitement ! Au programme visites flash, conférence, mise en lumière et jeux de plateaux !

Pour sa 3e édition, le Couvent des Jacobins met en lumière l’histoire et l’architecture du site, propose des visites flash (coup e projecteur sur l’histoire du monument du XIIIe siècle à nos jours), le spectacle musical Le Chant des Brûlés Lo Cant dels Cremats (un concert poétique narre la Croisade contre les Albigeois par les bouches d’un Troubadour et d’une Trobairitz, accompagnés par des instruments médiévaux), et invite les plus jeunes à découvrir le monument de manière ludique grâce à un livret-jeu interactif (observations, dessins et devinettes). Retrouvez également sur place des jeux médiévaux de plateau dans le réfectoire (De la merelle au jeu du moulin, en passant par l’alquerque et les échecs).

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet du couvent des Jacobins. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 82 jacobins@mairie-toulouse.fr

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English :

That evening, the Convent des Jacobins opens its doors to you free of charge! On the program: flash tours, lectures, lighting and board games!

L’événement NUIT DES MUSÉES AU COUVENT DES JACOBINS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE