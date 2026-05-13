Nuit des Musées au LAC, Lieu d’Art Contemporain de La Réunion, Saint-Pierre

Nuit des Musées au LAC Samedi 23 mai, 18h00 Lieu d’Art Contemporain de La Réunion La Réunion

Le Musée ouvre ses portes gratuitement, pas de limitation de place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

La Nuit Des Musées 2026 au Lieu d’Art Contemporain de La Réunion !

Roselyne Mengin se réjouit de vous accueillir le samedi 23 mai, de 18h à 22h, pour s’émerveiller ensemble autour du Radeau-Ring, une création monumentale du chef d’oeuvrier Vincent Mengin-Lecreulx.

Cette installation sera spécialement mise en lumière par sa fille Aurélia Mengin, et accompagnée en musique par son fils Pablo Mengin, à l’occasion de cet événement à ne pas manquer !

Lieu d’Art Contemporain de La Réunion 32 Chemin Archambaud ligne des 400 Saint-Pierre 97432 Ravine des Cabris La Réunion La Réunion 0692506052 https://palais7portes.com/presentation/ https://www.instagram.com/palais7portes/;https://www.linkedin.com/in/roselyne-mengin-lecreulx-117086400/;https://www.facebook.com/LACMengin/ Le Lieu d’Art Contemporain de La Réunion

Le Lieu d’Art Contemporain de La Réunion a été conçu et réalisé par l’artiste Vincent Mengin-Lecreulx et son épouse Roselyne, native de l’île. L’histoire démarre dès 1980 lorsque le couple décide de s’installer dans les hauteurs de Saint-Pierre, sur un terrain de 7000 m2 surplombant l’Océan Indien. Durant quarante ans, à force de conviction et de détermination, Roselyne et Vincent Mengin-Lecreulx ont construit divers bâtiments pour faire vivre l’art contemporain en invitant une cinquantaine d’artistes en résidence jusqu’en 2017. Pour sensibiliser la jeunesse à l’art contemporain, dès le début de leur aventure, ils lancent une passerelle avec l’éducation afin de favoriser la démocratisation de l’art contemporain pour tous. Cette action qui se poursuit d’année en année est toujours d’actualité. Aujourd’hui, le LAC de La Réunion est composé d’un parc de sculptures, de la chapelle Mengin, du Palais aux 7 Portes, de la case Mille Masques, de la Case à outils, du Sanctuaire Fantastique, du Cénotaphe, du Radeau-Ring, du Cinéma Mengin et de la boutique du LAC. Un arrêt de bus se situe à proximité du LAC. Possibilité de se garer en voiture dans la rue.

Découverte du Radeau-Ring au Lieu d’Art Contemporain

©Pablo Mengin, Aurélia Mengin, Roselyne Mengin