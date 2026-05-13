Nuit des Musées au MEG : spectacle Zuza, MEG, Genève

Nuit des Musées au MEG : spectacle Zuza Samedi 30 mai, 18h15, 19h00, 19h45, 20h30 MEG

CHF 10.-/CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:15:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T20:45:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit des Musées 2026, le MEG a le plaisir d’accueillir la compagnie Zanco pour son nouveau spectacle, à déguster en famille!

Zuza est une petite fille intrépide. Elle poursuit son repas en volant et, quand elle se fâche, elle devient plus grande que la planète. Heureusement, il y a le crocodile, son complice. Et sa petite sœur, et plein d’amis.

Le nouveau spectacle de Zanco est un voyage théâtral en enfance — joyeux, plein d’émotions et d’imagination. Inspiré du livre pour enfants d’Anaïs Vaugelade, il suit les aventures d’une petite fille dont la vie quotidienne se mêle à la richesse de son monde intérieur, racontées depuis le point de vue de l’enfant.

Le spectacle est itinérant : le public se déplace pour changer de décor, et chaque histoire utilise un dispositif original — danse, théâtre, marionnettes géantes, à taille humaine ou miniatures, télé low tech ou danse masquée.

Zanco fête 20 ans de théâtre itinérant ! Depuis 2006, la compagnie crée un univers théâtral original dans l’espace public et transforme la géographie urbaine en territoire de fiction.

Distribution :

Écriture et mise en scène : Yuval Dishon

Coordination : Shantala Dishon

Équipe artistique : Mehdi Duman, Dinu Corminboeuf, Delphine Ayrton, Ambroise Donnier, Agathe Le Gac, Marta Diaz, Martin Wisard

Musique : Varoujan Cheterian, avec Hayk Karoyi

Assistante mise en scène : Stefania Nuzzo

Marionnettes : Romain Guex, Sandy Tripet et Zanco

Accessoires, costumes : Shantala Dishon

Régie : Léo Silvestrini, Ivan Verda

Administration : Jeanne Delval

Affiche : Mirjana Farkas, Anaïs Vaugelade Graphisme Anaëlle Clot

Vidéo : David Huwiler

D’après le livre Tout Zuza d’Anaïs Vaugelade, École des loisirs

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229284335123 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dans le cadre de la Nuit des musées de Genève 2026, plusieurs histoires courtes et une parade pour ce voyage théâtral de Zanco. Jardin du MEG. Samedi 30 mai à 18h15, 19h, 19h45 et 20h30.

© Louis Chapeyrou, Zanco, 2025