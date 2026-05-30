Nuit des Musées au MEG : Visites improvisées – imaginer le futur ensemble, MEG, Genève
Nuit des Musées au MEG : Visites improvisées – imaginer le futur ensemble, MEG, Genève samedi 30 mai 2026.
Nuit des Musées au MEG : Visites improvisées – imaginer le futur ensemble Samedi 30 mai, 18h40, 19h40, 20h40, 21h40 MEG
CHF 10.-/CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T18:40:00+02:00 – 2026-05-30T19:10:00+02:00
Fin : 2026-05-30T21:40:00+02:00 – 2026-05-30T22:10:00+02:00
Au MEG, l’exposition Le futur, c’est quoi ? se découvre à travers des visites improvisées et participatives.
Guidé par les comédiens Nadim Ahmed, Jonas Chereau et la comédienne Deborah Chirenti, le public est invité à devenir acteur du parcours. L’improvisation ouvre un espace d’imagination collective: elle permet d’inventer des futurs possibles, de tisser des liens et de vivre l’exposition autrement, dans un échange vivant et créatif.
Comédien-ne-s :
- Nadim Ahmed
- Jonas Chereau
- Deborah Chirenti
MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229284335123 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Visites improvisées par des comédien-ne-s de l’exposition « Le futur, c’est quoi? ». Samedi 30 mai. À 18h40, 19h40, 20h40 et 21h40. Durée : 30mn. Exposition temporaire.
©MEG_Demian_Tschumi
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