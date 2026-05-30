Nuit des Musées au MEG : Visites improvisées – imaginer le futur ensemble, MEG, Genève

Nuit des Musées au MEG : Visites improvisées – imaginer le futur ensemble Samedi 30 mai, 18h40, 19h40, 20h40, 21h40 MEG

CHF 10.-/CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:40:00+02:00 – 2026-05-30T19:10:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:40:00+02:00 – 2026-05-30T22:10:00+02:00

Au MEG, l’exposition Le futur, c’est quoi ? se découvre à travers des visites improvisées et participatives.

Guidé par les comédiens Nadim Ahmed, Jonas Chereau et la comédienne Deborah Chirenti, le public est invité à devenir acteur du parcours. L’improvisation ouvre un espace d’imagination collective: elle permet d’inventer des futurs possibles, de tisser des liens et de vivre l’exposition autrement, dans un échange vivant et créatif.

Comédien-ne-s :

Nadim Ahmed

Jonas Chereau

Deborah Chirenti

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229284335123 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Visites improvisées par des comédien-ne-s de l’exposition « Le futur, c’est quoi? ». Samedi 30 mai. À 18h40, 19h40, 20h40 et 21h40. Durée : 30mn. Exposition temporaire.

©MEG_Demian_Tschumi