Saint-Michel

Nuit des Musées au musée de la vie rurale et forestière

6 Rue du Chamiteau Saint-Michel Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Visite libre des collections du musée (agriculture, apiculture et élevage, travail du bois, vannerie fine).

20h30 Animation nature avec le CPIE (identification des insectes nocturnes)

Visite libre des collections du musée (agriculture, apiculture et élevage, travail du bois, vannerie fine).

20h30 Animation nature avec le CPIE (identification des insectes nocturnes) .

6 Rue du Chamiteau Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 87 20 accueil@abbaye-de-st-michel.fr

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English :

Free tour of the museum’s collections (agriculture, beekeeping and animal husbandry, woodworking, fine basketry).

8:30pm: Nature animation with the CPIE (identification of nocturnal insects)

L’événement Nuit des Musées au musée de la vie rurale et forestière Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Pays de Thiérache