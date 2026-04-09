Festival de Musique Ancienne et Baroque Horizons partagés Saint-Michel
Festival de Musique Ancienne et Baroque Horizons partagés Saint-Michel dimanche 21 juin 2026.
Saint-Michel
Festival de Musique Ancienne et Baroque Horizons partagés
6 rue du Chamiteau Saint-Michel Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:30:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 29 juin 3 Concerts 11h30 14h30 & 16h30
Déjeuner 13h00 (uniquement sur réservation)
Rencontre avec les artistes 15h30
Réservations
– En ligne https://festival-saint-michel.fr/
– Par téléphone 03 23 58 23 74
– Par courriel festival.saintmichel@laposte.net
11h30
il Convito
Sophie Junker, soprano
Maude Gratton, clavecin et direction
Passion Venise et Vienne
D. Castello, M. Uccellini, A. Bertali, J. Rosenmüller…
De Venise aux rives du Danube, un voyage d’influences et de passions communes dans une Europe baroque en mouvement. Deux foyers majeurs de rayonnement d’un art cultivant virtuosité et expressivité. Une conjugaison de l’élan italien et de la profondeur germanique en un dialogue fécond de deux traditions mêlées au-delà des frontières, en forme d’unification des esprits.
16h30
Le Concert de la Loge
Tim Mead, contreténor
Hanna Salzenstein, violoncelle
Julien Chauvin, violon et direction artistique
Antonio Vivaldi
La virtuosité et la ferveur
Concertos, sonate, air et cantates
Nisi Dominus Cessate omai cessate
Sovvente il sole (Andromeda liberata)
Sonate La Follia RV 63 Concertos RV 156-547-416
Un brillant instantané vocal et instrumental de l’art du Vénitien, compositeur et dramaturge, prêtre et virtuose, mort à Vienne où l’attirait certainement l’opéra. Un dialogue entre passions profanes et haute spiritualité, scène dramatique et cantate sacrée. L’intensité rare du Nisi Dominus, en point d’orgue d’un programme contrasté où l’ambition vocale rejoint celle de la maîtrise instrumentale comme celle de pages concertantes à l’inégalable invention mélodique. .
6 rue du Chamiteau Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 6 86 84 56 31 festival.saintmichel@laposte.net
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English :
Sunday June 29: 3 Concerts 11:30am 2:30pm & 4:30pm
Lunch 1:00 pm (by reservation only)
Meeting with the artists 3:30 pm
Reservations
– Online: https://festival-saint-michel.fr/
– By phone 03 23 58 23 74
– By e-mail: festival.saintmichel@laposte.net
L’événement Festival de Musique Ancienne et Baroque Horizons partagés Saint-Michel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Thiérache
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