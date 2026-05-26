RIDE & RUN FERME DU CONTÉ Saint-Michel
RIDE & RUN FERME DU CONTÉ Saint-Michel samedi 13 juin 2026.
Saint-Michel
RIDE & RUN
FERME DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
VENEZ RELEVER LE DÉFI EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !
A cheval ou a pied, vous allez vous régaler !! 25 .
FERME DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel 31220 Haute-Garonne Occitanie FERMEDUCONTE@GMAIL.COM
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English :
COME AND TAKE UP THE CHALLENGE WITH FAMILY AND FRIENDS!
L’événement RIDE & RUN Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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