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RIDE & RUN FERME DU CONTÉ Saint-Michel

RIDE & RUN FERME DU CONTÉ Saint-Michel

RIDE & RUN FERME DU CONTÉ Saint-Michel samedi 13 juin 2026.

Lieu : FERME DU CONTÉ

Adresse : 86 Le Conte

Ville : 31220 Saint-Michel

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Michel

RIDE & RUN

FERME DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

VENEZ RELEVER LE DÉFI EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !
A cheval ou a pied, vous allez vous régaler !! 25  .

FERME DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel 31220 Haute-Garonne Occitanie   FERMEDUCONTE@GMAIL.COM

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L’événement RIDE & RUN Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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