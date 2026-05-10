Brocante Saint-Michel
Brocante Saint-Michel dimanche 14 juin 2026.
Saint-Michel
Brocante
Saint-Michel Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
La batterie fanfare Jeune France organise une brocante.
Restauration et buvette sur place.
La batterie fanfare Jeune France organise une brocante.
Restauration et buvette sur place. .
Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 7 68 60 23 39
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English :
The Jeune France brass band organizes a flea market.
Catering and refreshments on site.
L’événement Brocante Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Pays de Thiérache
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