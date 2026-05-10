Saint-Michel

Brocante

Saint-Michel Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La batterie fanfare Jeune France organise une brocante.

Restauration et buvette sur place.

La batterie fanfare Jeune France organise une brocante.

Restauration et buvette sur place. .

Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 7 68 60 23 39

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English :

The Jeune France brass band organizes a flea market.

Catering and refreshments on site.

L’événement Brocante Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Pays de Thiérache