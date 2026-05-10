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Brocante Saint-Michel

Brocante Saint-Michel dimanche 14 juin 2026.

Ville : 02830 Saint-Michel

Département : Aisne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Michel

Brocante

Saint-Michel Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

La batterie fanfare Jeune France organise une brocante.
Restauration et buvette sur place.
La batterie fanfare Jeune France organise une brocante.
Restauration et buvette sur place.   .

Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 7 68 60 23 39 

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English :

The Jeune France brass band organizes a flea market.
Catering and refreshments on site.

L’événement Brocante Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Pays de Thiérache

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