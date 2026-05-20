Fête de la musique Saint Michel Saint-Michel
Fête de la musique Saint Michel Saint-Michel samedi 27 juin 2026.
Saint-Michel
Fête de la musique Saint Michel
Parvis de la Mairie Saint-Michel Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Borderline revient sur scène avec un concert qui sent la sueur, les amplis qui chauffent et l’énergie pure du rock.
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Parvis de la Mairie Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 91 79 23 patnoblecour@orange.fr
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English :
Borderline returns to the stage with a concert that smells of sweat, hot amps and pure rock energy.
L’événement Fête de la musique Saint Michel Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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