Saint-Michel

Fête de la musique Saint Michel

Parvis de la Mairie Saint-Michel Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Borderline revient sur scène avec un concert qui sent la sueur, les amplis qui chauffent et l’énergie pure du rock.

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Parvis de la Mairie Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 91 79 23 patnoblecour@orange.fr

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English :

Borderline returns to the stage with a concert that smells of sweat, hot amps and pure rock energy.

L’événement Fête de la musique Saint Michel Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême