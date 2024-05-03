Saint-Michel

Maginot Trail et Maginot Rando (cinquième édition)

Saint-Michel Aisne

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:30:00

fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Randonnée et trail à travers la forêt, passage devant l’abbaye, près des blockhaus de la ligne Maginot et retour par les Fonderies de Sougland.

Le Running Trail Thiérache (RTT) organise la 5ème édition de son Maginot Trail . Ce sera l’occasion pour tous les participants de découvrir un véritable terrain de jeu mais aussi un riche patrimoine.

Après le départ donné au stade municipal, vous découvrirez le magnifique site abbatial fondé au Xe siècle. Puis, dans la forêt domaniale, vous apercevrez des blockhaus de la ligne Maginot avant de revenir par les Fonderies de Sougland, la plus ancienne entreprise des Hauts de France (1543).

32 km (D+ 704 m) départ à 8h30 Le Pic Epeiche 21€

24 km (D+ 588 m) départ à 9h Le Gratte Pierre 16€, servant de support aux CHAMPIONNATS DE L’AISNE DE TRAIL

12 km (D+ 237 m) départ à 9h30: La Rochette 11€

Marche guidée thématique sur la ligne Maginot (inscriptions sur place et départ libre dès 8 h 30 6 et 12 kms)

Course kids pour les enfants en fin de matinée.

Cadeaux aux 300 premiers inscrits et tombola

Douches à l’arrivée

Buvette et petite restauration .

Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 7 87 52 70 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hike and trail through the forest, past the abbey, near the Maginot Line blockhouses and back via the Sougland Foundries.

L’événement Maginot Trail et Maginot Rando (cinquième édition) Saint-Michel a été mis à jour le 2024-05-03 par Agence Aisne Tourisme