Festival de Musique Ancienne et Baroque Horizons partagés Saint-Michel

Saint-Michel

Festival de Musique Ancienne et Baroque Horizons partagés

6 rue du Chamiteau Saint-Michel Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:30:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 29 juin 3 Concerts 11h30 14h30 & 16h30

Déjeuner 13h00 (uniquement sur réservation)

Rencontre avec les artistes 15h30

Réservations

– En ligne https://festival-saint-michel.fr/

– Par téléphone 03 23 58 23 74

– Par courriel festival.saintmichel@laposte.net

11h30

il Convito

Sophie Junker, soprano

Maude Gratton, clavecin et direction

Passion Venise et Vienne

D. Castello, M. Uccellini, A. Bertali, J. Rosenmüller…

De Venise aux rives du Danube, un voyage d’influences et de passions communes dans une Europe baroque en mouvement. Deux foyers majeurs de rayonnement d’un art cultivant virtuosité et expressivité. Une conjugaison de l’élan italien et de la profondeur germanique en un dialogue fécond de deux traditions mêlées au-delà des frontières, en forme d’unification des esprits.

16h30

Le Concert de la Loge

Tim Mead, contreténor

Hanna Salzenstein, violoncelle

Julien Chauvin, violon et direction artistique

Antonio Vivaldi

La virtuosité et la ferveur

Concertos, sonate, air et cantates

Nisi Dominus Cessate omai cessate

Sovvente il sole (Andromeda liberata)

Sonate La Follia RV 63 Concertos RV 156-547-416

Un brillant instantané vocal et instrumental de l’art du Vénitien, compositeur et dramaturge, prêtre et virtuose, mort à Vienne où l’attirait certainement l’opéra. Un dialogue entre passions profanes et haute spiritualité, scène dramatique et cantate sacrée. L’intensité rare du Nisi Dominus, en point d’orgue d’un programme contrasté où l’ambition vocale rejoint celle de la maîtrise instrumentale comme celle de pages concertantes à l’inégalable invention mélodique. .

6 rue du Chamiteau Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 6 86 84 56 31 festival.saintmichel@laposte.net

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English :

Sunday June 29: 3 Concerts 11:30am 2:30pm & 4:30pm

Lunch 1:00 pm (by reservation only)

Meeting with the artists 3:30 pm

Reservations

– Online: https://festival-saint-michel.fr/

– By phone 03 23 58 23 74

– By e-mail: festival.saintmichel@laposte.net

L’événement Festival de Musique Ancienne et Baroque Horizons partagés Saint-Michel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Thiérache