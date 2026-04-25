Châteaudun

Nuit des Musées au Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découverte des collections par le biais de la danse et de la musique avec la participation de l’École municipale de danse de Châteaudun et de l’École de musique du Grand Châteaudun.

Accès aux collections permanentes et à l’exposition temporaire “L’odyssée du cerveau”.

Entrée gratuite pour tous. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

Discover the collections through dance and music, with the participation of the École municipale de danse de Châteaudun and the École de musique du Grand Châteaudun.

L’événement Nuit des Musées au Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-20 par OT GRAND CHATEAUDUN