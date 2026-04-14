Nuit des musées au Musée du jouet, Musée du jouet, Colmar

Nuit des musées au Musée du jouet Samedi 23 mai, 18h30 Musée du jouet Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le musée n’est pas un simple lieu d’exposition : c’est une invitation à voyager à travers le temps. Sur trois niveaux, les visiteurs sont plongés dans un univers où chaque objet a une âme. Les jouets, soigneusement restaurés, témoignent des époques, des modes de vie et des rêves des enfants depuis le 19e siècle.

Découvrez l’exposition « 4026 Des jouets éternels ? », une enquête minutieuse pour découvrir dix jouets qui n’ont jamais cessé d’exister à travers le temps et qui seront probablement présents auprès des enfants de 4026. L’occasion de découvrir des formes futuristes de jouets mais aussi leur forme présente et passée et se faire un avis sur ce qu’ils révèlent de notre futur. Un livret jeu sera à disposition pour découvir les collections en s’amusant.

Musée du jouet 40 rue Vauban, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389419310 http://www.museejouet.com/ https://www.facebook.com/museedujouet.colmar Le musée du jouet de Colmar, installé dans un ancien cinéma, expose des collections de jouets du XIXe au XXe siècle. Le public retrouve avec bonheur les héros de son enfance : Barbie, Kiki, modèles réduits, robots, consoles vidéo, peluches… Un musée pour toutes les générations d’enfants !

Le musée n’est pas un simple lieu d’exposition : c’est une invitation à voyager à travers le temps. Sur trois niveaux, les visiteurs sont plongés dans un univers où chaque objet a une âme. Les des de…

©Jérôme Birling – Ville de Colmar