Nuit des musées Château des Ducs de Bourbon Rue du Château Montluçon

Montluçon

Nuit des musées Château des Ducs de Bourbon

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le 23 mai 2026, pour la Nuit européenne des Musées, le Château des Ducs de Bourbon vous propose la visite flash ‘ À table ! Que mangeait-on au Moyen Âge ? pour découvrir l’alimentation médiévale. ‘

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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

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English :

On May 23, 2026, for the European Night of Museums, the Château des Ducs de Bourbon is offering a flash tour entitled ‘À table! What did people eat in the Middle Ages? to discover medieval food. ‘

L’événement Nuit des musées Château des Ducs de Bourbon Montluçon a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme