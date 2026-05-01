Nuit des musées Château des Ducs de Bourbon Rue du Château Montluçon
Nuit des musées Château des Ducs de Bourbon Rue du Château Montluçon samedi 23 mai 2026.
Montluçon
Nuit des musées Château des Ducs de Bourbon
Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le 23 mai 2026, pour la Nuit européenne des Musées, le Château des Ducs de Bourbon vous propose la visite flash ‘ À table ! Que mangeait-on au Moyen Âge ? pour découvrir l’alimentation médiévale. ‘
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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
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English :
On May 23, 2026, for the European Night of Museums, the Château des Ducs de Bourbon is offering a flash tour entitled ‘À table! What did people eat in the Middle Ages? to discover medieval food. ‘
L’événement Nuit des musées Château des Ducs de Bourbon Montluçon a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme
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