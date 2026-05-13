Nuit des musées, Maison Decauville, Voisins-le-Bretonneux
Nuit des musées, Maison Decauville, Voisins-le-Bretonneux samedi 16 mai 2026.
Nuit des musées Samedi 16 mai, 18h00 Maison Decauville Yvelines
Gratuit – Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:00:00+02:00
Toute une soirée conviviale et ludique en avant-goût des vacances !
Au programme, théâtre d’objets, bingo, karaoké, ou encore création d’un diorama, visites d’expo et autres surprises !
Maison Decauville 5 place de la Division Leclerc voisin-le Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France
Toute une soirée conviviale et ludique en avant-goût des vacances ! Au programme, théâtre d’objets, bingo, karaoké, ou encore création d’un diorama, visites d’expo et autres surprises ! vacances patrimoine
DR
À voir aussi à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines)
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