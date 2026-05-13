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Nuit des musées, Maison Decauville, Voisins-le-Bretonneux

Nuit des musées, Maison Decauville, Voisins-le-Bretonneux

Nuit des musées, Maison Decauville, Voisins-le-Bretonneux samedi 16 mai 2026.

Lieu : Maison Decauville

Adresse : 5 place de la Division Leclerc voisin-le

Ville : 78960 Voisins-le-Bretonneux

Département : Yvelines

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : Gratuit - Tout public

Nuit des musées Samedi 16 mai, 18h00 Maison Decauville Yvelines

Gratuit – Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:00:00+02:00

Toute une soirée conviviale et ludique en avant-goût des vacances !
Au programme, théâtre d’objets, bingo, karaoké, ou encore création d’un diorama, visites d’expo et autres surprises !

Maison Decauville 5 place de la Division Leclerc voisin-le Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France
Toute une soirée conviviale et ludique en avant-goût des vacances ! Au programme, théâtre d’objets, bingo, karaoké, ou encore création d’un diorama, visites d’expo et autres surprises ! vacances patrimoine

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