Nuit des musées – Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô
Nuit des musées – Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô samedi 23 mai 2026.
Nuit des musées – Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’art et d’histoire – la Source Manche
Entrée libre et gratuite de 19h à 22h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Musée d’art et d’histoire – la Source saint-lo Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
Venez découvrir le musée le soir
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