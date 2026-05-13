Nuit des musées – Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô

Nuit des musées – Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’art et d’histoire – la Source Manche

Entrée libre et gratuite de 19h à 22h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – la Source saint-lo Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

Venez découvrir le musée le soir