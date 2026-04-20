Nuit des musées Plongez au cœur des mers jurassiques au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard
Nuit des musées Plongez au cœur des mers jurassiques au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard samedi 23 mai 2026.
Montbéliard
Nuit des musées Plongez au cœur des mers jurassiques au Château Montbéliard Wurtemberg
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:15:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Rencontre métier Restauration d’un ichtyosaure
Au château Montbéliard Wurtemberg
À l’occasion de la Nuit des Musées, découvrez un fossile d’ichtyosaure exceptionnel, vieux de 180 millions d’années. Actuellement en cours de restauration, il fait l’objet d’une intervention d’envergure.
Rencontrez les restaurateurs et plongez dans les coulisses de ce chantier unique.
Par Elodie Beaubier et Sylvain Duffaud, restaurateurs de collections en sciences naturelles
Durée 1h .
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com
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English :
L’événement Nuit des musées Plongez au cœur des mers jurassiques au Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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