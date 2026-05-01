Nuit des Musées projection monumentale Palais idéal du facteur Cheval Hauterives
Nuit des Musées projection monumentale Palais idéal du facteur Cheval Hauterives dimanche 24 mai 2026.
Hauterives
Nuit des Musées projection monumentale
Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 22:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pour la première fois, le Palais idéal du Facteur Cheval se métamorphose à la nuit tombée en un immense tableau vivant.
.
Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@facteurcheval.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the first time, Facteur Cheval’s Palais idéal is transformed into an immense tableau vivant as night falls.
L’événement Nuit des Musées projection monumentale Hauterives a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Hauterives (Drôme)
- Soirée éveil au monde minéral Association Bonne Arrivée Hauterives 22 mai 2026
- Rencontre avec Dimitri Delmas Palais idéal du facteur Cheval Hauterives 23 mai 2026
- Randonnée du facteur Cheval Hauterives 25 mai 2026
- Exposition Prune Nourry Défense de rien toucher CS 10008 Hauterives 31 mai 2026
- Festival des Mares Hauterives 6 juin 2026