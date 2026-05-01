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Nuit des Musées projection monumentale Palais idéal du facteur Cheval Hauterives

Nuit des Musées projection monumentale Palais idéal du facteur Cheval Hauterives dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Palais idéal du facteur Cheval

Adresse : 8, rue du Palais idéal

Ville : 26390 Hauterives

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Hauterives

Nuit des Musées projection monumentale

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 22:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Pour la première fois, le Palais idéal du Facteur Cheval se métamorphose à la nuit tombée en un immense tableau vivant.
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Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@facteurcheval.com

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English :

For the first time, Facteur Cheval’s Palais idéal is transformed into an immense tableau vivant as night falls.

L’événement Nuit des Musées projection monumentale Hauterives a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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