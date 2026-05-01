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Rencontre avec Dimitri Delmas Palais idéal du facteur Cheval Hauterives

Rencontre avec Dimitri Delmas Palais idéal du facteur Cheval Hauterives samedi 23 mai 2026.

Lieu : Palais idéal du facteur Cheval

Adresse : 8, rue du Palais idéal

Ville : 26390 Hauterives

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : gratuit dans la limite des places disponibles

Hauterives

Rencontre avec Dimitri Delmas

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives Drôme

Tarif : – – EUR

gratuit dans la limite des places disponibles

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Lecture d’extraits de son nouveau livre J’avais bâti dans un rêve un palais paru chez Actes Sud, discussion et séance de dédicace.
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Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@facteurcheval.com

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English :

Reading of excerpts from his new book J’avais bâti dans un rêve un palais , published by Actes Sud, discussion and book signing.

L’événement Rencontre avec Dimitri Delmas Hauterives a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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