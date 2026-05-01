Rencontre avec Dimitri Delmas Palais idéal du facteur Cheval Hauterives
Rencontre avec Dimitri Delmas Palais idéal du facteur Cheval Hauterives samedi 23 mai 2026.
Hauterives
Rencontre avec Dimitri Delmas
Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives Drôme
Tarif : – – EUR
gratuit dans la limite des places disponibles
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Lecture d’extraits de son nouveau livre J’avais bâti dans un rêve un palais paru chez Actes Sud, discussion et séance de dédicace.
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Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@facteurcheval.com
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English :
Reading of excerpts from his new book J’avais bâti dans un rêve un palais , published by Actes Sud, discussion and book signing.
L’événement Rencontre avec Dimitri Delmas Hauterives a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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