Nuit des musées Place Gilles Possémé Saint-Marcel
Nuit des musées Place Gilles Possémé Saint-Marcel samedi 23 mai 2026.
Saint-Marcel
Nuit des musées
Place Gilles Possémé Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Déambulation musicale Chanter malgré tout
On a chanté en France occupée. Pour oublier la guerre, pour retrouver un peu d’insouciance, pour résister parfois. Redécouvrez les airs emblématiques des années 1940 interprétés par Rozanny et son Orgue de Barbarie à l’occasion d’une déambulation dans les espaces d’exposition du musée. Une visite à deux voix en compagnie d’un guide chargé de restituer le contexte de cette époque troublée, accompagné du son nostalgique de cet instrument surgit du passé. .
Place Gilles Possémé Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit des musées Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Saint-Marcel (Morbihan)
- Circuit des vieilles pierres Saint-Marcel Indre 1 mai 2026
- La Bourgogne à Vélo Location et livraison de vélos Saint-Marcel Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Itinéraire vélo n°6 Par la Voie Verte 18 km Saint-Marcel Indre 1 mai 2026
- Théâtre Les filles aux mains jaunes Saint-Marcel 2 mai 2026
- Fête Foraine et feu d’artifice à Saint‑Marcel ! Saint-Marcel 7 mai 2026