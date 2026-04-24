Nuit des musées Place Gilles Possémé Saint-Marcel

Saint-Marcel

Nuit des musées

Place Gilles Possémé Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Déambulation musicale Chanter malgré tout

On a chanté en France occupée. Pour oublier la guerre, pour retrouver un peu d’insouciance, pour résister parfois. Redécouvrez les airs emblématiques des années 1940 interprétés par Rozanny et son Orgue de Barbarie à l’occasion d’une déambulation dans les espaces d’exposition du musée. Une visite à deux voix en compagnie d’un guide chargé de restituer le contexte de cette époque troublée, accompagné du son nostalgique de cet instrument surgit du passé. .

Place Gilles Possémé Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit des musées Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande