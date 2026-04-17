Nuit des Musées Spectacle 50’s recording box au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Nuit des Musées Spectacle 50’s recording box au Musée du Terroir

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

**Spectacle 50’s recording box Cie In Illo Tempore Un Entresort musical, fun et familial En continu de20h à 23h**

Venez poser votre voix sur un standard des années 50 à nos jours et repartez avec votre enregistrement sur clé USB. Un véritable mini studio rétro pour vous mettre dans la peau d’Elvis, Amy Winehouse, Ben L’oncle Soul ou Edith Piaf !

Le Musée du Terroir est ouvert gratuitement pour la Nuit des Musées de 20h à 23h avec un spectacle, des visites et un concert de piano.

**Gratuit Sans inscription**

**Spectacle 50’s recording box Cie In Illo Tempore Un Entresort musical, fun et familial En continu de20h à 23h**

Venez poser votre voix sur un standard des années 50 à nos jours et repartez avec votre enregistrement sur clé USB. Un véritable mini studio rétro pour vous mettre dans la peau d’Elvis, Amy Winehouse, Ben L’oncle Soul ou Edith Piaf !

Le Musée du Terroir est ouvert gratuitement pour la Nuit des Musées de 20h à 23h avec un spectacle, des visites et un concert de piano.

**Gratuit Sans inscription** .

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr

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English :

**Show: 50?s recording box Cie In Illo Tempore A musical, fun and family-friendly Entresort? Continuous from8pm to 11pm**

Come and put your voice to a standard from the 50s to the present day, and leave with your recording on a USB key. A real retro mini-studio to put you in the shoes of Elvis, Amy Winehouse, Ben L?oncle Soul or Edith Piaf!

The Musée du Terroir is open free of charge for the Nuit des Musées from 8pm to 11pm, with a show, tours and a piano concert.

**Free No registration required**

L’événement Nuit des Musées Spectacle 50’s recording box au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme