Nuit des musées: visites décalées!, Bibliothèque de Genève, Genève

Nuit des musées: visites décalées! Samedi 30 mai, 18h15, 18h45, 19h15, 19h45, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:15:00+02:00 – 2026-05-30T18:40:00+02:00

Fin : 2026-05-30T22:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:55:00+02:00

On ne rigole pas avec la sauvegarde du patrimoine! Formez-vous au protocole ultrastrict du Service des Archives et Livres Impliqué pour la Vie des Écrits. Dans les magasins de la Bibliothèque de Genève – où on a déjà perdu des gens mais heureusement pas des livres – les humoristes Nina Cachelin et Eric Lecoultre vous enseigneront les règles essentielles pour sauver un livre en péril.

Pour vous remettre de vos émotions, vous trouverez de quoi vous ravitailler au food-truck installé spécialement pour la soirée.

Munissez-vous d’un Pass de la Nuit des musées pour profiter de cet événement et des nombreuses activités proposées par les 29 institutions participantes. Le Pass permet également d’emprunter les navettes TPG mises en circulation pour l’événement.

Retrouvez tout le programme de la Nuit des Musées à Genève sur le site officiel.

Samedi 30 mai

18h15 / 18h45 / 19h15 / 19h45 / 21h00 / 21h30 / 22h00 / 22h30

Durée 25 minutes

Inscriptions sur place, 30 minutes avant la prochaine visite, dans la limite des places disponibles.

Dès 10 ans

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Apprenez les gestes de premiers secours des livres

Ville de Genève